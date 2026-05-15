2.55 – Месси и Роналду сыграют друг против друга в официальном матче до конца карьеры. У Лионеля 16 побед, у Криштиану – 11

Букмекеры оценили вероятность встречи Лионеля Месси и Криштиану Роналду на поле в официальном матче.

Футболисты 36 раз играли друг против друга в официальных матчах – команды Месси победили в 16 матчах, у Роналду 11 побед над аргентинцем.

Последний официальный очный матч – встреча «Барселоны» и «Ювентуса» (0:3) на групповом этапе ЛЧ-2020/21. Тогда Роналду сделал дубль.

«Тенниси» дает коэффициент 2.55 на то, что Месси и Роналду сыграют друг против друга в официальном матче до конца карьеры. Их сборные – Аргентина и Португалия – могут встретиться в плей-офф ЧМ-2026.