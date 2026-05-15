«Ак Барс» – фаворит 3-го матча финала Куба Гагарина с «Локомотивом». Казанцы сравняли счет в серии
«Ак Барс» и «Локомотив» проведут 3-й матч финальной серии Кубка Гагарина.
В первом матче в Ярославле победил «Локомотив» (3:1), во второй игре сильнее оказался «Ак Барс» (5:1).
Букмекеры считают казанцев фаворитами третьей игры за 1.73. На победу «Локомотива» дают коэффициент 2.10.
Матч пройдет 15 мая и начнется в 19:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
3 комментария
Так как косплеят финал 2009: сегодня победа Локо, а послезавтра Ак Барса😁
Куб Гагарина?
возможно но верю в Локо! Есть ресурс, заряд и опыт, что не мало важно.
