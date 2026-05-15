Дуран забил 1 гол в 6 матчах за «Зенит» в РПЛ. Букмекеры ждали от него минимум 4 мяча весной
«Зенит» досрочно расторг контракт с Джоном Дураном.
22-летний колумбийский нападающий провел 6 игр в Мир РПЛ, забил один гол с пенальти и отдал один ассист.
Букмекеры ждали от Дурана минимум 4 гола в весенней части сезона РПЛ – на это давали коэффициент 1.75. На 2+ ассиста можно было поставить за 2.10.
Колумбиец выступал за петербургский клуб на правах аренды, он принадлежит «Аль-Насру».
Опубликовал: Кирилл Михайлов
ну он и не играл почти... поэтому чего там ожидать то... в тренировочном процессе видимо не убедил тренеров
Ваши ожидания,ваши проблемы
