Дуран забил 1 гол в 6 матчах за «Зенит» в РПЛ. Букмекеры ждали от него минимум 4 мяча весной

«Зенит» досрочно расторг контракт с Джоном Дураном.

22-летний колумбийский нападающий провел 6 игр в Мир РПЛ, забил один гол с пенальти и отдал один ассист.

Букмекеры ждали от Дурана минимум 4 гола в весенней части сезона РПЛ – на это давали коэффициент 1.75. На 2+ ассиста можно было поставить за 2.10.

Колумбиец выступал за петербургский клуб на правах аренды, он принадлежит «Аль-Насру».