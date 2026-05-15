Швейцария – фаворит матча против США на домашнем ЧМ-2026 по хоккею. Американцы выиграли 6 из 7 последних личных встреч
Сборные Швейцарии и США сыграют в первом туре хоккейного ЧМ-2026.
Американцы выиграли 6 из 7 последних личных встреч, в том числе последнюю – в финале ЧМ-2025 (1:0, ОТ).
Букмекеры считают швейцарцев фаворитами сегодняшнего матча за 1.64. На победу США дают коэффициент 2.25.
Матч состоится 15 мая и начнется в 21:20 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
