Медведев проиграл в 10 из 11 последних матчей с Синнером. Россиянин – явный андердог сегодня
Даниил Медведев встретится с Янником Синнером в 1/2 финала турнира в Риме.
Российский теннисист проиграл в 10 из 11 последних матчей против итальянца. Единственная победа на этом отрезке – на «Уимблдоне» в июле 2024 года.
Букмекеры считают Синнера подавляющим фаворитом встречи за 1.06. На победу Медведева дают коэффициент 9.00.
Матч состоится 15 мая и начнется в 20:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
