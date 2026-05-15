Медведев проиграл в 10 из 11 последних матчей с Синнером. Россиянин – явный андердог сегодня

Даниил Медведев встретится с Янником Синнером в 1/2 финала турнира в Риме.

Российский теннисист проиграл в 10 из 11 последних матчей против итальянца. Единственная победа на этом отрезке – на «Уимблдоне» в июле 2024 года.

Букмекеры считают Синнера подавляющим фаворитом встречи за 1.06. На победу Медведева дают коэффициент 9.00.

Матч состоится 15 мая и начнется в 20:00 мск.