12.00 дают на победу Рублева над Синнером. Итальянец выиграл 5 из 6 последних личных встреч
Янник Синнер и Андрей Рублев встретятся в 1/4 финала «Мастерса» в Италии.
Итальянский теннисист победил россиянина в 5 из 6 последних встреч. Кроме того, Синнер выиграл 31 матч подряд на «Мастерсах».
Букмекеры считают Янника явным фаворитом за 1.03. На победу Рублева можно поставить за 12.00.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
