«Хартс» выиграет шотландскую лигу, если не проиграет «Селтику» в последнем туре. 2.35 – впервые за 40 лет чемпионом Шотландии станет клуб не из Глазго
«Хартс» близок к историческому чемпионству в Шотландии.
За тур до конца чемпионата «Хартс» опережает идущий вторым «Селтик» на одно очко. В заключительном туре команды сыграют между собой.
Букмекеры дают коэффициент 1.53 на победу «Селтика» и чемпионство клуба из Глазго. 2.35 – «Хартс» не проиграет и заберет титул.
Последние 40 лет чемпионом Шотландии становился либо «Селтик», либо «Рейнджерс». В сезоне-1984/85 титул забрал «Абердин» Алекса Фергюсона.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
1 комментарий
Эх, помню эпоху Романова в Хартсе. Весело было. Не хуже Абрамовича в Челси. А тренеры какие: Иванаускас, Коробочка, Малофеев. Только победы, пусть мечта Романова исполнится!
