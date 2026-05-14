«Хартс» выиграет шотландскую лигу, если не проиграет «Селтику» в последнем туре. 2.35 – впервые за 40 лет чемпионом Шотландии станет клуб не из Глазго

«Хартс» близок к историческому чемпионству в Шотландии.

За тур до конца чемпионата «Хартс» опережает идущий вторым «Селтик» на одно очко. В заключительном туре команды сыграют между собой.

Букмекеры дают коэффициент 1.53 на победу «Селтика» и чемпионство клуба из Глазго. 2.35 – «Хартс» не проиграет и заберет титул.

Последние 40 лет чемпионом Шотландии становился либо «Селтик», либо «Рейнджерс». В сезоне-1984/85 титул забрал «Абердин» Алекса Фергюсона.