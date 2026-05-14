«Детройт» проиграл «Кливленду», ведя в 9 очков за 2:37 до конца 4-й четверти. В лайве на камбэк давали 23.00

«Детройт» неожиданно для букмекеров проиграл «Кливленду» (113:117) в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА.

«Пистонс» вели с преимуществом в 9 очков за 2:37 до конца четвертой четверти. «Кавальерс» перевели игру в овертайм и победили.

В лайве на камбэк «Кливленда» можно было поставить за 23.00.

«Кавс» вышли вперед в серии – 3-2. Шестой матч пройдет 16 мая, начало – в 02:00 мск.