0

Канада – Финляндия – самый вероятный финал хоккейного ЧМ-2026 по мнению букмекеров

Букмекеры назвали самую вероятную финальную пару хоккейного ЧМ-2026.

За 4.50 можно поставить на то, что в финале встретятся Канада и Финляндия. В топ-3 возможных финалов также входят Канада – Швейцария и Канада – Швеция (по 5.50).

На повторение прошлогоднего финала – США – Швейцария – дают коэффициент 11.00.

Турнир стартует 15 мая.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная Финляндии по хоккею
logoЧМ по хоккею
logoСтавки на спорт
logoСборная США по хоккею
Ставки на хоккей
logoСборная Швейцарии по хоккею
Ставки на сегодня
logoСборная Швеции по хоккею
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Челси» за 3.40 или «Ман Сити» за 1.32? Выбирайте своего фаворита Кубка Англии с фрибетом до 15 000!
сегодня, 10:00Промо
«Акрон» избежит стыков, если обыграет «Крылья Советов» в последнем туре РПЛ. 3.30 – победа команды Тедеева
сегодня, 07:28
86% – вероятность, что Перес останется президентом «Реала». Ранее клуб объявил о досрочных выборах
сегодня, 06:24
«Челси» 14 матчей подряд не побеждает «Ман Сити». «Горожане» – явные фавориты финала Кубка Англии
вчера, 14:38
Неймар попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026. 2.22 – сыграет на мундиале, 2.90 – забьет
вчера, 13:59
Гауфф – фаворит финала «тысячника» в Риме против Свитолиной. Коко проиграла оба матча с украинкой в 2026-м
вчера, 12:42
Канада – фаворит хоккейного ЧМ-2026 у букмекеров. Финляндия – 2-я у букмекеров, Швейцария – 3-я, Швеция – 4-я
вчера, 11:59
«Ливерпуль» 6 лет не проигрывает «Астон Вилле». 1.43 – продление тренда
вчера, 11:15
2.55 – Месси и Роналду сыграют друг против друга в официальном матче до конца карьеры. У Лионеля 16 побед, у Криштиану – 11
вчера, 10:44
«Ак Барс» – фаворит 3-го матча финала Куба Гагарина с «Локомотивом». Казанцы сравняли счет в серии
вчера, 09:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Мелбет» продолжает исполнять мечты детей из фонда «Дом с маяком»
вчера, 12:26Друзья сайта
МОТ — хедлайнер финала седьмого сезона Лига Ставок Media Basket
14 мая, 07:04Промо
Андрей Кириленко, NILETTO и GOODY сыграли в благотворительном матче Лига Ставок MEDIA BASKET
13 мая, 13:58Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Интера» над «Лацио» в финале Кубка Италии
13 мая, 10:09Промо
PARI запустит автобус PARIVISION в Астане — он будет курсировать по городу и отвозить фанатов CS2 на арену, где проходит PGL ASTANA 2026
12 мая, 14:17Промо
Рублев и Медведев выйдут в 1/4 финала турнира в Риме, считают букмекеры. Россияне – фавориты против Басилашвили и Тиранте
12 мая, 10:43
Андреева – фаворит матча против Гауфф в 1/4 финала турнира в Риме. Мирра проиграла все 4 встречи против американки
12 мая, 09:51
«Ждем уверенную победу «Краснодара» и чемпионский домашний матч в следующем туре». Прогноз Чернявского на «Динамо» – «Краснодар»
11 мая, 14:05Прогноз
ЦСКА проигрывает «Пари НН» после первого тайма – 0:1. На камбэк армейцев дают 5.50
11 мая, 13:10
«Пари НН» не проиграет ЦСКА, считают букмекеры. Армейцы не побеждают 6 матчей подряд
11 мая, 11:20
Рекомендуем