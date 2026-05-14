Канада – Финляндия – самый вероятный финал хоккейного ЧМ-2026 по мнению букмекеров

Букмекеры назвали самую вероятную финальную пару хоккейного ЧМ-2026.

За 4.50 можно поставить на то, что в финале встретятся Канада и Финляндия. В топ-3 возможных финалов также входят Канада – Швейцария и Канада – Швеция (по 5.50).

На повторение прошлогоднего финала – США – Швейцария – дают коэффициент 11.00.

Турнир стартует 15 мая.