Канада – Финляндия – самый вероятный финал хоккейного ЧМ-2026 по мнению букмекеров
Букмекеры назвали самую вероятную финальную пару хоккейного ЧМ-2026.
За 4.50 можно поставить на то, что в финале встретятся Канада и Финляндия. В топ-3 возможных финалов также входят Канада – Швейцария и Канада – Швеция (по 5.50).
На повторение прошлогоднего финала – США – Швейцария – дают коэффициент 11.00.
Турнир стартует 15 мая.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
