«Ак Барс» стал фаворитом финала Кубка Гагарина после 5:1 во втором матче серии с «Локо»

«Ак Барс» уверенно победил «Локомотив» (5:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Казанцы сравняли счет в серии – 1-1. Следующие два матча финала пройдут в Татарстане.

«Ак Барс» стал небольшим фаворитом противостояния у букмекеров за 1.85. На трофей «Локомотива» дают коэффициент 1.93.

Третий матч пройдет 15 мая в Казани.