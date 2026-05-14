«ПСЖ» – явный фаворит следующего сезона Лиги 1 у букмекеров. «Марсель» – 2-й, «Лион», «Монако» и «Лилль» – в топ-5

Букмекеры поделились ожиданиями от следующего сезона Лиги 1.

13 мая парижане досрочно стали чемпионами Франции в сезоне-2025/26, обыграв «Ланс» на выезде со счетом 2:0.

«ПСЖ» котируется подавляющим фаворитом нового сезона за 1.15. Его главный конкурент – «Марсель» за 15.00, шансы остальных команд на титул – от 20.00.

Победитель Лиги 1 в сезоне-2026/27 по версии букмекеров:

1. «ПСЖ» – 1.15

2. «Марсель» – 15.00

3-4. «Лион» – 20.00

3-4. «Монако» – 20.00

5. «Лилль» – 25.00

6. «Ланс» – 30.00

7-8. «Ренн» – 50.00

7-8. «Страсбур» – 50.00

Остальные – от 300.00