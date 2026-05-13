Березкин забросил победную шайбу в двух матчах подряд. 2.00 – форвард «Локо» забьет «Ак Барсу»

«Локомотив» примет «Ак Барс» во втором матче финала Кубка Гагарина.

Нападающий ярославцев Максим Березкин забросил 3 шайбы в 4 последних матчах. В двух играх подряд на его счету победный гол – в седьмом матче 1/2 финала с «Авангардом» (4:3, 2ОТ) и первом матче серии с «Ак Барсом» (4:1).

Букмекеры дают коэффициент 2.00 на то, что Березкин отличится в сегодняшней встрече.

Игра состоится 13 мая и начнется в 19:00 мск.