Березкин забросил победную шайбу в двух матчах подряд. 2.00 – форвард «Локо» забьет «Ак Барсу»
«Локомотив» примет «Ак Барс» во втором матче финала Кубка Гагарина.
Нападающий ярославцев Максим Березкин забросил 3 шайбы в 4 последних матчах. В двух играх подряд на его счету победный гол – в седьмом матче 1/2 финала с «Авангардом» (4:3, 2ОТ) и первом матче серии с «Ак Барсом» (4:1).
Букмекеры дают коэффициент 2.00 на то, что Березкин отличится в сегодняшней встрече.
Игра состоится 13 мая и начнется в 19:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
