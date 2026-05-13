1.37 – «ПСЖ» сегодня станет чемпионом Франции. Нужно не проиграть «Лансу» в гостях

«ПСЖ» сегодня может стать чемпионом Франции.

Для этого команде Луиса Энрике нужно не проиграть «Лансу» на выезде в вынесенном матче 29-го тура Лиги 1. Парижане опережают сегодняшнего соперника на 6 очков, обеим командам осталось провести до 2 игры в лиге.

Букмекеры дают коэффициент 1.37 на то, что «ПСЖ» не проиграет «Лансу». 3.10 – хозяева победят, и судьба чемпионства решится в заключительном туре.

Матч состоится 13 мая, начало – в 22:00 мск.