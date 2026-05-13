Хачанов – явный андердог матча с Руудом в 1/4 финала «Мастерса» в Риме. Россиянин выиграл 1 из 4 встреч с норвежцем
Карен Хачанов встретится с Каспером Руудом в 1/4 финала «тысячника» в Риме.
Россиянин победил норвежца лишь в одной из 4 очных встреч – в августе 2025 года на хардовом турнире в Торонто.
Букмекеры считают Рууда очевидны фаворитом матча за 1.23, на победу Хачанова дают коэффициент 4.20.
Матч пройдет 13 мая и начнется в 16:05 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
