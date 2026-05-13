«Интер» – подавляющий фаворит финала Кубка Италии против «Лацио». На «золотой дубль» миланцев дают 71%

«Интер» и «Лацио» встретятся в финале Кубка Италии.

Миланский клуб котируется явным фаворитом игры у букмекеров. На «золотой дубль» «нерадзурри» дают коэффициент 1.35.

Первый трофей «Лацио» с 2019 года оценивается за 3.30 – около 29% вероятности.

Матч пройдет 13 мая в Риме, начало – в 22:00 мск.