«Интер» – подавляющий фаворит финала Кубка Италии против «Лацио». На «золотой дубль» миланцев дают 71%
«Интер» и «Лацио» встретятся в финале Кубка Италии.
Миланский клуб котируется явным фаворитом игры у букмекеров. На «золотой дубль» «нерадзурри» дают коэффициент 1.35.
Первый трофей «Лацио» с 2019 года оценивается за 3.30 – около 29% вероятности.
Матч пройдет 13 мая в Риме, начало – в 22:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Россонери там нет в финале
Вообще смотрите когда новость ставите, и золотой дубль римлян, и россонери
pedro pedro pedro
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем