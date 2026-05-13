Победа «Алавеса» над «Барсой» стала вероятнее почти в 2 раза. Клуб спасается от вылета, каталонцы досрочно выиграли Ла Лигу

Букмекеры обвалили коэффициент на победу «Алавеса» над «Барселоной».

С момента открытия линии победа «Алавеса» в матче 36-го тура Ла Лиги обвалилась с 5.50 до 3.25, успех каталонцев вырос с 1.57 до 2.10.

«Алавес» борется за выживание – клуб идет на 19-м месте в таблице с 37 очками. «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании.

Матч пройдет 13 мая, начало – в 22:30 мск.