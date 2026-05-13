Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Интера» над «Лацио» в финале Кубка Италии
13 мая состоится финальный матч Кубка Италии, в котором встретятся «Лацио» и «Интер». Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22:00 мск.
Для «Лацио» это последний шанс на еврокубки. В чемпионате команда Маурицио Сарри уже не поднимется выше восьмого места. За два тура до финиша римляне с 51 очком занимают девятую строчку.
«Интер» находится в шаге от второго титула в сезоне. Миланцы досрочно стали чемпионами Италии, чем скрасили впечатление от сенсационного вылета из Лиги чемпионом, где команда Кристиана Киву не справилась с «Будё-Глимтом».
«Интер» не проигрывает «Лацио» девять матчей подряд – семь побед и две ничьи. Обе встречи команд в этом сезоне завершились в пользу миланцев. В первом круге Серии А «нерадзурри» выиграли со счетом 2:0, а несколько дней назад разгромили римлян 3:0.
Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом на победу в Кубке Италии «Интер». На успех миланцев дают 1.35, на триумф «Лацио» предлагают 3.30.
Победу команды Киву в основное время можно взять за 1.75, ничья идет за 3.60, на римлян дают 5.50.
Поставить на три мяча и более в матче можно с кэфом 2.02, на два гола и менее предлагают 1.81.
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Интера». На миланцев ушло 90% от всех ставок на исход, 4% пришлось на римлян, 6% отдано на ничью.