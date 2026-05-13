Радулов станет лучшим бомбардиром финала Кубка Гагарина, считают букмекеры. От него ждут 6+ очков
Александр Радулов станет самым результативным игроком финальной серии Кубка Гагарина, считают букмекеры.
Нападающий «Локомотива» набрал 1+1 в первом матче серии (3:1). От 39-летнего форварда ждут минимум 6 очков в финале – на это дают коэффициент 1.57.
На 6+ результативных баллов его одноклубника Максима Шалунова можно поставить за 1.80, на 5+ очков форварда «Ак Барса» Александра Барабанова – за 1.85.
Второй матч финальной серии состоится 13 мая, начало – в 19:00 мск.
