Радулов станет лучшим бомбардиром финала Кубка Гагарина, считают букмекеры. От него ждут 6+ очков

Александр Радулов станет самым результативным игроком финальной серии Кубка Гагарина, считают букмекеры.

Нападающий «Локомотива» набрал 1+1 в первом матче серии (3:1). От 39-летнего форварда ждут минимум 6 очков в финале – на это дают коэффициент 1.57.

На 6+ результативных баллов его одноклубника Максима Шалунова можно поставить за 1.80, на 5+ очков форварда «Ак Барса» Александра Барабанова – за 1.85.

Второй матч финальной серии состоится 13 мая, начало – в 19:00 мск.