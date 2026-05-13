Победитель первого матча проиграл финальную серию Куба Гагарина в 2 из 3 последних сезонов. 33% – «Ак Барс» сделает камбэк с «Локомотивом»

«Локомотив» примет «Ак Барс» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

В первой игре сильнее оказались ярославцы – 3:1. Примечательно, что победитель первого матча проиграл финальную серию Куба Гагарина в 2 из 3 последних сезонов: в финале-2025 «Локо» обыграл «Трактор» (4-1), уступая 0-1 в серии, а в финале-2023 ЦСКА победил «Ак Барс» (4-3) после поражения в первой игре.

Букмекеры дают коэффициент 2.85 (33%) на то, что «Ак Барс» сделает камбэк в серии с «Локо». 1.42 (67%) – ярославцы выиграют Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.

Второй матч пройдет 13 мая и начнется в 19:00 мск.