Медведев, Рублев и Хачанов сыграют в 1/4 финала турнира в Риме. Только Даниил выйдет в полуфинал, считают букмекеры
Букмекеры оценили шансы российских теннисистов выйти в 1/2 финала на римском «Мастерсе».
В четвертьфинал вышли три представителя России – Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.
Только Медведев котируется фаворитом своего матча 1/4 финала – на победу над Мартином Ландалусе дают коэффициент 1.38. Ожидается, что Хачанов проиграет Касперу Рууду (1.23 на победу норвежца), а Рублев уступит Яннику Синнеру (1.03 на итальянца).
Четвертьфинал на Открытом чемпионате Италии стартует 13 мая.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
