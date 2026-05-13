Медведев, Рублев и Хачанов сыграют в 1/4 финала турнира в Риме. Только Даниил выйдет в полуфинал, считают букмекеры

Букмекеры оценили шансы российских теннисистов выйти в 1/2 финала на римском «Мастерсе».

В четвертьфинал вышли три представителя России – Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Только Медведев котируется фаворитом своего матча 1/4 финала – на победу над Мартином Ландалусе дают коэффициент 1.38. Ожидается, что Хачанов проиграет Касперу Рууду (1.23 на победу норвежца), а Рублев уступит Яннику Синнеру (1.03 на итальянца).

Четвертьфинал на Открытом чемпионате Италии стартует 13 мая.