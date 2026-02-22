Неймар попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026. 2.22 – сыграет на мундиале, 2.90 – забьет

Неймар может сыграть на ЧМ-2026.

Нападающий «Сантоса» вошел в расширенный список игроков для участия в мундиале. Но этом фоне букмекеры повысили вероятность участия 34-летнего бразильца на ЧМ-2026 – коэффициент на это упал с 3.33 до 2.22.

На гол Неймара на чемпионате мира можно поставить за 2.90.

Окончательную заявку на ЧМ-2026 бразильцы огласят 18 мая. В нее войдут 26 игроков.