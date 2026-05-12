Андреева – фаворит матча против Гауфф в 1/4 финала турнира в Риме. Мирра проиграла все 4 встречи против американки
Мирра Андреева встретится с Коко Гауфф в 1/4 финала турнира в Риме.
Россиянка и американка встречались четыре раза за карьеру – во всех матчах победила Гауфф.
Букмекеры считают, что тренд прервется – Андреева котируется фаворитом игры в Риме за 1.85, на победу Коко дают коэффициент 2.00.
Матч пройдет 12 мая, начало – в 20:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
