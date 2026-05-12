«Пари НН» напрямую вылетит из РПЛ, уверены букмекеры. Вероятность спасения – 14%
Букмекеры определились с главным претендентом на вылет из РПЛ вслед за «Сочи».
По итогам 29-го тура команда Игоря Осинькина досрочно вылетела в Первую лигу. На прямой вылет также претендуют «Пари НН» (22 очка) и махачкалинское «Динамо» (25 очков).
«Пари НН» в заключительном туре нужно побеждать «Рубин» и надеяться на поражение динамовцев от «Спартака», чтобы сыграть в стыковых матчах.
Букмекеры дают коэффициент 1.10 (86%) на то, что в стыки отправится «Динамо». 7.00 (14%) – «Пари НН» спасется от прямого вылета.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Просто позорище : отдавать стадион для левых мероприятий во вред клубу
В свое время им сделали подарок к 800-летию города, без стыков допустив в РПЛ с 3-го места в ФНЛ. Второй раз такое вряд ли будет.