«Пари НН» напрямую вылетит из РПЛ, уверены букмекеры. Вероятность спасения – 14%

Букмекеры определились с главным претендентом на вылет из РПЛ вслед за «Сочи».

По итогам 29-го тура команда Игоря Осинькина досрочно вылетела в Первую лигу. На прямой вылет также претендуют «Пари НН» (22 очка) и махачкалинское «Динамо» (25 очков).

«Пари НН» в заключительном туре нужно побеждать «Рубин» и надеяться на поражение динамовцев от «Спартака», чтобы сыграть в стыковых матчах.

Букмекеры дают коэффициент 1.10 (86%) на то, что в стыки отправится «Динамо». 7.00 (14%) – «Пари НН» спасется от прямого вылета.