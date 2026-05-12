«Локомотив» – фаворит в борьбе за бронзу по версии букмекеров и Opta. Вероятность медали «Спартака» – 20%

Букмекеры оценили шансы «Спартака» и «Локомотива» выиграть бронзовую медали РПЛ.

Перед заключительным туром шансы на третье место остались только у красно-белых и «железнодорожников». «Локомотиву», который опережает «Спартак» на 2 очка, достаточно не проиграть ЦСКА, чтобы выиграть бронзовые медали.

Букмекеры дают коэффициент 1.20 на то, что третье место займет «Локомотив». На бронзу «Спартака» можно поставить за 4.50.

Opta дает 80% на попадание «железнодорожников» в топ-3 и 20% – на медаль красно-белых.