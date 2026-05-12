«Зенит» – явный фаворит на чемпионство по версии Opta с вероятностью 84%. Шансы «Краснодара» на золото – 16%

Opta обновила прогноз на итоги сезона РПЛ.

После победы «Зенита» над «Сочи» (2:1) и поражения «Краснодара» от «Динамо» (1:2) вероятность титула петербуржцев по версии суперкомпьютера выросла до 84%. Трофей «быков» оценивается в 16%.

«Краснодару» в последнем туре нужно побеждать «Оренбург» и надеяться на поражение «Зенита» от «Ростова». Команду Сергея Семака устроит ничья в Ростове-на-Дону.