  • «Зенит» – явный фаворит на чемпионство по версии Opta с вероятностью 84%. Шансы «Краснодара» на золото – 16%
«Зенит» – явный фаворит на чемпионство по версии Opta с вероятностью 84%. Шансы «Краснодара» на золото – 16%

Opta обновила прогноз на итоги сезона РПЛ.

После победы «Зенита» над «Сочи» (2:1) и поражения «Краснодара» от «Динамо» (1:2) вероятность титула петербуржцев по версии суперкомпьютера выросла до 84%. Трофей «быков» оценивается в 16%.

«Краснодару» в последнем туре нужно побеждать «Оренбург» и надеяться на поражение «Зенита» от «Ростова». Команду Сергея Семака устроит ничья в Ростове-на-Дону.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
44 комментария
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Тьфу, тьфу, тфу.
Ответ тралмейстер
"Don’t say "Hop", before you jump, ha-ha-ha-ha-ha". Уильям Дефо
Ответ Aleksey Yashin
"Wake me up before you go-go"
🤔
Винить Краснодар некого, кроме себя, правда - вчера апелляций к арбитру не хватило и, видимо, мастерства для завершения атак.
Но в целом я доволен тремя последними сезонами: теперь Москве конкуренция не только с севера, но и с юга.
Столице -- не расслабляться ))
Каждый раз ещё жду сильных волжан: Самара, Казань, Волгоград.
Сам виноват Краснодар
Ответ el shaarawy92
В спорте виноватых и обиженных нет, а бывают всегда победители и побеждённые.
Ответ el shaarawy92
Ростов целых 16% на победу имеет? Без мотивации? Я бы сказал там 99.6%. Это ближе к реальности.
Ответ kk.abb
Так-то больше получается, у Краснодара же не 100%-я вероятность выиграть у Оренбурга - а их обе надо перемножить, чтобы юбилей растянуть. Насчет 99.6 согласен :)
Ответ kk.abb
Технически даже больше 16%, т.к. вероятность победы Ростова должна умножаться ещё на вероятность победы Краснодара для получения вероятности золота последних
А наш, кб спартачок — претендент на очередные барбариски в этом сезоне чемпионата России от РФС.
Ответ юра георгиевский
У них борьба за утешительный приз КР
16 это даже много как будто
Без Opta как будто никто не догадался бы))
Ответ goshforever
Уже без Опты, все в России понимают и отмечают юбилей ГЕГЕМОНА ВСЕЯ РУСИ - ЗЕНИТА СПБ. ⚽️💙🤸‍♂️🍷🍾
Сорри за офтоп. РФС, где билеты на финал Кубка?

Пока вижу только предложения перекупов от 12000 до 90000. И это не ВИП места
Ответ Сергей Пичугин
Диван-телевизор. Дёшево и сердито и без перекупов.
Ответ KOT_B_yHTAX
....и пиво!
Неправильно! Шансы на золото у Зенита = 99%, а Краснодара = 1%.
Ответ Z-7478
Тут уж точно.
Да тут и говорить не о чем. Зенит - старый новый шампиньон.
