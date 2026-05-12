«Тоттенхэм» оторвался на 2 очка от зоны вылета АПЛ. Вероятность понижения в Чемпионшип – 19%

«Тоттенхэм» остался на спасительном 17-м месте в таблице АПЛ.

По итогам 36-го тура «шпоры» на два очка оторвалась от «Вест Хэма», идущим 18-м, в зоне вылета. «Тоттенхэму» осталось сыграть с «Челси» на выезде и с «Эвертоном» дома, у «молотобойцев» впереди выездной матч с «Ньюкаслом» и домашний с «Лидсом».

Коэффициент на вылет «Тоттенхэма» вырос с 4.75 до 5.50. Вероятность понижения «шпор» в Чемпионшип – 19%, вылет «Вест Хэма» оценивается в 81%.