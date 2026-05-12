«Зенит» выиграет РПЛ, уверены букмекеры. Вероятность титула петербуржцев – 93%, на титул «Краснодара» дают 7%
Букмекеры значительно повысили вероятность чемпионства «Зенита».
Перед 29-м туром вероятность титула «Зенита» оценивалась в 50%. После победы над «Сочи» (2:1) и поражения «Краснодара» от «Динамо» (1:2) коэффициент на титул петербуржцев обвалился с 1.90 до 1.02 – 93% вероятности.
На чемпионство «Краснодара» дают коэффициент 13.00 – 7% вероятности. «Быкам» в последнем туре нужно побеждать «Оренбург» и надеяться на поражение «Зенита» от «Ростова».
Опубликовал: Кирилл Михайлов
"Зенит" может проиграть только сам себе, не настроившись разорвать "Ростов" в клочья на первых минутах. "Ростов" же в этот раз будет краснодарской "торпедой" - им терять нечего, а вот премию от Галицкого получить можно.
