«Зенит» выиграет РПЛ, уверены букмекеры. Вероятность титула петербуржцев – 93%, на титул «Краснодара» дают 7%

Букмекеры значительно повысили вероятность чемпионства «Зенита».

Перед 29-м туром вероятность титула «Зенита» оценивалась в 50%. После победы над «Сочи» (2:1) и поражения «Краснодара» от «Динамо» (1:2) коэффициент на титул петербуржцев обвалился с 1.90 до 1.02 – 93% вероятности.

На чемпионство «Краснодара» дают коэффициент 13.00 – 7% вероятности. «Быкам» в последнем туре нужно побеждать «Оренбург» и надеяться на поражение «Зенита» от «Ростова».