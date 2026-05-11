ЦСКА победил «Пари НН» (2:1), уступая к 88-й минуте. В лайве на камбэк армейцев давали 75.00
ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» (2:1) в 29-м туре РПЛ.
Московский клуб проигрывал со счетом 0:1 к 88-й минуте. В концовке встречи победу армейцам принесли голы Данилы Козлова и Имрана Фирова.
В лайве на камбэк ЦСКА можно было поставить за 75.00.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Тренер угадал с заменами, вовремя выпустил мотивированных ребят.
Игдисамову пожалел бы побольше молодежи в составе и их наигрывать в межсезонье!
пожелал наверно хотел сказать, я согласен.
Чудеса!
Неожиданно, но как приятно.
Узнать бы еще,ставит ли кто-нибудь на события с такими коэффициентами...
