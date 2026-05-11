  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Оренбург» остался в РПЛ за тур до конца сезона. Перед стартом чемпионата клуб котировался главным претендентом на вылет
8

«Оренбург» остался в РПЛ за тур до конца сезона. Перед стартом чемпионата клуб котировался главным претендентом на вылет

«Оренбург» обеспечил себе сохранение прописки в РПЛ.

Команда тренера Ильдара Ахметзянова благодаря поражению «Акрона» от «Ростова» (1:3) в 29-м туре досрочно избежала стыковых матчей и выступит в РПЛ-2026/27.

Перед стартом сезона «Оренбург» котировался главным претендентом на вылет из РПЛ с коэффициентом 2.60.

В заключительном матче сезона команда в гостях сыграет с «Краснодаром», ведущим борьбу за титул с «Зенитом».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoОренбург
Ставки на футбол
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoСтавки на спорт
logoАкрон
Ставки на сегодня
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Стоило пригласить тренера, а не Иксперта с коммент шоу, так сразу команда начала играть в футбол по сути с тем же составом, который был и у Слишковича на начало сезона
В начале сезона на МАТ-ТВ наши эксперты, комментаторы и знатоки футбола из бывших предсказывали как один, что "Оренбург" вылетит. Ан -нет, он остался. Вот такие у нас " специалисты" футбольные. Гадалки.
Ответ Павел Лебедев
В начале сезона на МАТ-ТВ наши эксперты, комментаторы и знатоки футбола из бывших предсказывали как один, что "Оренбург" вылетит. Ан -нет, он остался. Вот такие у нас " специалисты" футбольные. Гадалки.
Если бы тренера вовремя не сменили, то вылетели бы)
Справедливости ради, основания считать Оренбург одним из главных претендентов на прямой вылет были. Клуб не планировал играть в РПЛ, состав собирали под ФНЛ, соответственно и подготовка к сезону проходила иначе.
Молодцы, что смогли в год 50-летия несмотря на все проблемы сохранить команду в элите.
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Канада – Финляндия – самый вероятный финал хоккейного ЧМ-2026 по мнению букмекеров
30 минут назад
«Ак Барс» стал фаворитом финала Кубка Гагарина после 5:1 во втором матче серии с «Локо»
сегодня, 08:24
«ПСЖ» – явный фаворит следующего сезона Лиги 1 у букмекеров. «Марсель» – 2-й, «Лион», «Монако» и «Лилль» – в топ-5
сегодня, 07:56
Канада – фаворит хоккейного ЧМ-2026 у букмекеров. Финляндия – 2-я у букмекеров, Швейцария – 3-я, Швеция – 4-я
сегодня, 07:37
4.30 – Сафонов не пропустит от «Ланса». Вратарь «ПСЖ» сыграл на ноль в 7 из 13 матчей Лиги 1
вчера, 14:39
Березкин забросил победную шайбу в двух матчах подряд. 2.00 – форвард «Локо» забьет «Ак Барсу»
вчера, 13:22
1.37 – «ПСЖ» сегодня станет чемпионом Франции. Нужно не проиграть «Лансу» в гостях
вчера, 12:56
Хачанов – явный андердог матча с Руудом в 1/4 финала «Мастерса» в Риме. Россиянин выиграл 1 из 4 встреч с норвежцем
вчера, 12:34
«Интер» – подавляющий фаворит финала Кубка Италии против «Лацио». На «золотой дубль» миланцев дают 71%
вчера, 11:58
«Ман Сити» – явный фаворит матча против «Кристал Пэлас». «Горожане» отстают от «Арсенала» на 5 очков
вчера, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Интера» над «Лацио» в финале Кубка Италии
вчера, 10:09Промо
PARI запустит автобус PARIVISION в Астане — он будет курсировать по городу и отвозить фанатов CS2 на арену, где проходит PGL ASTANA 2026
12 мая, 14:17Промо
Рублев и Медведев выйдут в 1/4 финала турнира в Риме, считают букмекеры. Россияне – фавориты против Басилашвили и Тиранте
12 мая, 10:43
Андреева – фаворит матча против Гауфф в 1/4 финала турнира в Риме. Мирра проиграла все 4 встречи против американки
12 мая, 09:51
«Ждем уверенную победу «Краснодара» и чемпионский домашний матч в следующем туре». Прогноз Чернявского на «Динамо» – «Краснодар»
11 мая, 14:05Прогноз
ЦСКА проигрывает «Пари НН» после первого тайма – 0:1. На камбэк армейцев дают 5.50
11 мая, 13:10
«Пари НН» не проиграет ЦСКА, считают букмекеры. Армейцы не побеждают 6 матчей подряд
11 мая, 11:20
«Локомотив» выиграл 5 из 6 последних встреч с «Ак Барсом» и котируется фаворитом сегодня
11 мая, 09:49
Танашев назначил пенальти в 5 из 6 последних матчей РПЛ. 2.65 – будет 11-метровый в игре «Динамо» – «Краснодар»
11 мая, 09:25
«Локомотив» выиграет бронзу РПЛ, если «Спартак» не обыграет «Рубин». 2.46 – казанцы не проиграют
11 мая, 08:28
Рекомендуем