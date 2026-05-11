«Оренбург» остался в РПЛ за тур до конца сезона. Перед стартом чемпионата клуб котировался главным претендентом на вылет

«Оренбург» обеспечил себе сохранение прописки в РПЛ.

Команда тренера Ильдара Ахметзянова благодаря поражению «Акрона» от «Ростова» (1:3) в 29-м туре досрочно избежала стыковых матчей и выступит в РПЛ-2026/27.

Перед стартом сезона «Оренбург» котировался главным претендентом на вылет из РПЛ с коэффициентом 2.60.

В заключительном матче сезона команда в гостях сыграет с «Краснодаром», ведущим борьбу за титул с «Зенитом».