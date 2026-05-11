Билялов – фаворит на приз MVP Кубка Гагарина. Исаев – 2-й, Радулов – 3-й у букмекеров

Букмекеры определились с главными претендентами на приз MVP плей-офф КХЛ.

Фаворитами на награду котируются вратари – голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов (3.50) и вратарь «Локомотив» Даниил Исаев. Топ-3 у букмекеров замыкает форвард ярославцев Александр Радулов (5.00).

В сезоне-2024/25 Радулов стал самым ценным игроком Кубка Гагарина.

Обладатель MVP плей-офф КХЛ по версии букмекеров:

1. Тимур Билялов («Ак Барс») – 3.50

2. Даниил Исаев («Локомотив») – 4.00

3. Александр Радулов («Локомотив») – 5.00

4-6. Митчелл Миллер («Ак Барс») – 7.00

4-6. Никита Лямкин («Ак Барс») – 7.00

4-6. Максим Шалунов («Локомотив») – 7.00

7-8. Рушан Рафиков («Локомотив») – 10.00

7-8. Кирилл Семенов («Ак Барс») – 10.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
2 комментария
После первого периода первого матча Радулов фаворит!
