Действующий обладатель Кубка Гагарина защищал титул лишь трижды в истории. 1.77 – «Локомотив» станет чемпионом второй год подряд

«Локомотив» и «Ак Барс» проведут первый матч финальной серии Кубка Гагарина.

Букмекеры дают коэффициент 1.77 на то, что клуб из Ярославля станет чемпионом второй год подряд. На трофей «Ак Барса» дают коэффициент 2.05.

Лишь трижды в истории действующий обладатель Кубка Гагарина защищал титул – «Ак Барс» в 2010-м, «Динамо» в 2013-м, и ЦСКА в 2023-м.

Первый матч финальной серии пройдет 11 мая, начало – в 14:30 мск.