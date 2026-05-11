«Локомотив» выиграл 5 из 6 последних встреч с «Ак Барсом» и котируется фаворитом сегодня
«Локомотив» и «Ак Барс» проведут первый матч финальной серии Кубка Гагарина.
Клуб из Ярославля выиграл 5 из 6 последних очных встреч, из них 4 – в основное время.
Букмекеры считают «Локо» фаворитом сегодняшней встречи за 1.74, на победу казанцев дают коэффициент 2.10.
Матч пройдет 11 мая, начало – в 14:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
