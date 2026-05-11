Танашев назначил пенальти в 5 из 6 последних матчей РПЛ. 2.65 – будет 11-метровый в игре «Динамо» – «Краснодар»
«Динамо» и «Краснодар» встретятся в 29-м туре РПЛ.
Главный арбитр встречи Инал Танашев назначил пенальти в 5 из 6 последних матчей чемпионата России.
Букмекеры дают коэффициент 2.65 на то, что в сегодняшней игре будет 11-метровый. 1.45 – пенальти не будет.
Матч пройдет 11 мая, начало – в 20:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
