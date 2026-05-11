Шансы Арбелоа остаться в «Реале» на следующий сезон упали в 6 раз за месяц. Моуринью – подавляющий фаворит на назначение в «Мадрид» у букмекеров

Букмекеры значительно понизили шансы Альваро Арбелоа остаться в «Реале».

С начала апреля коэффициент на то, что испанец останется тренером «Реала» в следующем сезоне, вырос почти в 6 раз – с 3.00 до 17.00. Шансы понизились с 33% до 6%.

Подавляющим фаворитом на назначение в мадридский клуб за 1.33 (75%) котируется Жозе Моуринью.

«Реал» в воскресенье проиграл «Барселоне» (0:2) в класико – каталонский клуб обеспечил себе чемпионство.