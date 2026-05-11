33% – в России до конца года введут административную ответственность за использование VPN

Букмекеры оценили вероятность введения штрафов за VPN в России.

На введение административной ответственности за использование VPN в России до 31 декабря 2026 года дают коэффициент 3.00. Обратный исход идет за 1.35.

Введение штрафов за VPN оценивается букмекерами как более вероятное событие, чем блокировка Telegram до 1 сентября (3.30).