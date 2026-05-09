Чимаев – безоговорочный фаворит боя против Стрикленда. Букмекеры уверены, что будет досрочная победа
Титульный бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом возглавит UFC 328.
Букмекеры считают Чимаева подавляющим фаворитом поединка за 1.12. Победа американца идет за 6.80.
Ожидается, что Хамзат выиграет поединок досрочно – на это дают коэффициент 1.40, или 77%. Наиболее вероятна победа уже в первом раунде – 3.35, во втором – 4.20, в третьем – 6.00.
28.00 – бой закончится в первые 60 секунд.
Турнир пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке (США).
Опубликовала: Венера Кравченко
