Чимаев – безоговорочный фаворит боя против Стрикленда. Букмекеры уверены, что будет досрочная победа

Титульный бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом возглавит UFC 328.

Букмекеры считают Чимаева подавляющим фаворитом поединка за 1.12. Победа американца идет за 6.80.

Ожидается, что Хамзат выиграет поединок досрочно – на это дают коэффициент 1.40, или 77%. Наиболее вероятна победа уже в первом раунде – 3.35, во втором – 4.20, в третьем – 6.00.

28.00 – бой закончится в первые 60 секунд.

Турнир пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке (США).

Первая защита Чимаева в UFC. Стрикленд – жертва?