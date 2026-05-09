Мбаппе перейдет в «Арсенал», считают букмекеры. Более 40 млн человек подписали петицию за уход форварда из «Реала»
Букмекеры считают, что Килиан Мбаппе может покинуть «Реал».
В начале недели в сети появилась петиция с призывом к уходу форварда, которая стала вирусной. Она набрала уже более 40 миллионов подписей. 6 мая количество подписей составляло 11 миллионов.
«Арсенал» котируется фаворитом на подписание Мбаппе с вероятностью около 20%.
Клуб Килиана Мбаппе после летнего трансферного окна по версии букмекеров:
1. «Арсенал» – 5.00
2. «Манчестер Юнайтед» – 6.00
3-5. «Челси» – 7.00
3-5. «Барселона» – 7.00
3-5. Любой французский клуб – 7.00
6-7. Любой итальянский клуб – 8.00
6-7. Любой немецкий клуб – 8.00
8-9. «Манчестер Сити» – 11.00
8-9. «Ливерпуль» – 11.00
10-11. Клуб из Саудовской Аравии
10-11. Клуб из МЛС
Что то в последнее время модно поставить Арсенал на первое место в котировках…
Это раз.
Арсенал врядли потянет такой трансфер,там придётся отдать как за Неймара.
Это два.
1. Реальность трансфера в принципе
2. Сбавит ли игрок в токсичности в случае перехода
В остальном все сложится
Хотя хотелось бы