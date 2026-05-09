Мбаппе перейдет в «Арсенал», считают букмекеры. Более 40 млн человек подписали петицию за уход форварда из «Реала»

Букмекеры считают, что Килиан Мбаппе может покинуть «Реал».

В начале недели в сети появилась петиция с призывом к уходу форварда, которая стала вирусной. Она набрала уже более 40 миллионов подписей. 6 мая количество подписей составляло 11 миллионов.

«Арсенал» котируется фаворитом на подписание Мбаппе с вероятностью около 20%.

Клуб Килиана Мбаппе после летнего трансферного окна по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 5.00

2. «Манчестер Юнайтед» – 6.00

3-5. «Челси» – 7.00

3-5. «Барселона» – 7.00

3-5. Любой французский клуб – 7.00

6-7. Любой итальянский клуб – 8.00

6-7. Любой немецкий клуб – 8.00

8-9. «Манчестер Сити» – 11.00

8-9. «Ливерпуль» – 11.00

10-11. Клуб из Саудовской Аравии

10-11. Клуб из МЛС

