  • Мбаппе перейдет в «Арсенал», считают букмекеры. Более 40 млн человек подписали петицию за уход форварда из «Реала»
Букмекеры считают, что Килиан Мбаппе может покинуть «Реал».

В начале недели в сети появилась петиция с призывом к уходу форварда, которая стала вирусной. Она набрала уже более 40 миллионов подписей. 6 мая количество подписей составляло 11 миллионов.

«Арсенал» котируется фаворитом на подписание Мбаппе с вероятностью около 20%.

Клуб Килиана Мбаппе после летнего трансферного окна по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 5.00

2. «Манчестер Юнайтед» – 6.00

3-5. «Челси» – 7.00

3-5. «Барселона» – 7.00 

3-5. Любой французский клуб – 7.00

6-7. Любой итальянский клуб – 8.00

6-7. Любой немецкий клуб – 8.00

8-9. «Манчестер Сити» – 11.00

8-9. «Ливерпуль» – 11.00

10-11. Клуб из Саудовской Аравии

10-11. Клуб из МЛС

Опубликовала: Венера Кравченко
Очень смешно, когда написано: любой немецкий клуб)) с учётом, что там всего 1 вариант, который в теории может себе это позволить и может заинтересовать самого Мбаппе)) как и любой Французский (ну тут хоть какой-то вариант, типа вернуться в Монако)
Может перейти в Марсель из-за вражды с Хелаифи)))
Не думаю, что Мбаппе сам захочет играть в Унионе
Интересно, как будут вести в одной команде доминатор и диктатор)
Что то в последнее время модно поставить Арсенал на первое место в котировках…
Я думаю смогут найти и общий язык и подход. Только вопросики надо ли заставлять его отрабатывать в обороне? Будет ли он это делать?
Да никак. Мбаппе будет клепать свои 25+10 за сезон, а Артета докупит в полузащиту кого-то вроде Андерсона или Чуамени, чтобы цементировать полузащиту и страховать вечно проваливающийся левый фланг. Особенно шикарно зайдёт, если примут "правило Венгера".
Да не уедет он из тёплой Испании.
Это раз.
Арсенал врядли потянет такой трансфер,там придётся отдать как за Неймара.
Это два.
Ну тут только два препятствия видится
1. Реальность трансфера в принципе
2. Сбавит ли игрок в токсичности в случае перехода
В остальном все сложится
Спасибо , не надо.
Да никуда он не уйдет из-за липовой петиции.
Хотя хотелось бы
где подписать петицию, чтобы он не приходил?
Слева этот бегунок нам не помешает)
К сожалению, никуда он пока не уедет. Так же как и Вини
Да уже понятно: Саудовская Аравия - Зенит - Рубин - возвращение в Насьональ или Лигу 2, пенсия в 35 и комментарии на Спортсе.
Петиция фейк с накруткой - https://www.sports.ru/football/blogs/3402916.html
