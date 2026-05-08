15.00 – игрок сборной России забьет 5+ голов в одном матче до конца отстранения от официальных игр. В июне команда Карпина сыграет с Буркина-Фасо и Тринидадом

Букмекеры оценили вероятность пента-трика игрока сборной России.

«Тенниси» дает коэффициент 15.00 на то, что до конца отстранения сборной России от официальных матчей любой игрок команды Валерия Карпина забьет 5+ голов в одном матче.

В мае Россия проведет товарищеский матч с Египтом, а в июне сыграет с Буркина-Фасо и Тринидадом и Табаго.