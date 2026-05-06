«Арсенал» сыграет в финале ЛЧ с «Баварией», считают букмекеры. Мюнхенцы – фавориты ответного полуфинала с «ПСЖ»

«Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов.

В полуфинале «канониры» обыграли «Атлетико» по сумме двух матчей – после 1:1 в Мадриде была победа 1:0 в Лондоне.

Соперник «Арсенала» по финальному матчу определится 6 мая – «Бавария» примет «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала после поражения 4:5 в Париже.

Перед ответной игрой букмекеры дают коэффициент 1.90 на проход мюнхенцев и 1.93 – на выход парижан в финал ЛЧ.