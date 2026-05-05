«Арсенал» во второй раз в истории вышел в финал ЛЧ – победил «Атлетико» (1:0). Букмекеры давали 3.55 на максимум один гол в матче

«Арсенал» обыграл «Атлетико» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Единственный мяч на 45-й минуте забил вингер лондонцев Букайо Сака. «Арсенал» во второй раз в истории вышел в финал ЛЧ – впервые с 2006 года.

Букмекеры давали коэффициент 1.60 на победу лондонцев в ответной игре. За 3.55 можно было поставить на тотал меньше 1,5 мячей в сегодняшней встрече.

«Арсенал» сыграет в финале ЛЧ с победителем пары «Бавария» – «ПСЖ».