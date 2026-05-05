«Арсенал» побеждает «Атлетико» после первого тайма – 1:0. На спасение мадридцев дают 5.00
«Арсенал» обыгрывает «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0, перерыв).
Единственный мяч на 45-й минуте забил вингер лондонцев Букайо Сака.
В перерыве букмекеры дают коэффициент 1.27 на то, что «Арсенал» удержит победу. 5.00 – будет ничья в основное время, 15.00 – «Атлетико» победит.
