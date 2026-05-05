Определились все участники плей-офф Лига Ставок Media Basket

Очередной игровой уикенд Лига Ставок Media Basket прошел с привычным балансом спорта и шоу. За атмосферу отвечали хедлайнеры: 1 мая — HUGO LOUD, 2 мая — GORILLA GLU и LIL NAKU, а воскресенье закрыл шоу-кейс от OUT OF RECORDS с участием DIMMA URIH, CRYLOVE и TEMNEE.

По итогам тура в Международном центре бокса определилась шестерка участников плей-офф. В 1/4 финала сыграют DAWGS, Rocket Team, FLAVA x VK, AUF Basketball Club, T-Squad и Lugang Team — эти команды уже обеспечили себе место в решающей стадии сезона. При этом SBC, Favela x Campus, Hoops и «Пена Тим» потеряли математические шансы на выход в плей-офф и завершат выступление на стадии регулярного чемпионата.

Впереди — развязка. 10 мая пройдет заключительный игровой день «регулярки», а уже 11 мая стартуют четвертьфиналы. Финал 7-го сезона Лига Ставок Media Basket состоится 17 мая на «ЦСКА-Арене». Билеты можно приобрести на сайте .

О проекте:

Лига Ставок MEDIA BASKET — первая в России баскетбольная медиалига, объединившая спорт, цифровой контент и шоу-индустрию. Здесь встречаются профессиональные спортсмены, блогеры, артисты и лидеры мнений. Участие звезд и уникальный формат игр 3х3 на два кольца делают каждый матч ярким событием на стыке спорта и развлечений. Проект стремительно набрал популярность среди молодежи и стал новой культурной точкой притяжения в мире уличного баскетбола.