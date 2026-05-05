Во всех матчах «Арсенала» в этом плей-офф ЛЧ было меньше 3 мячей. Букмекеры ждут низовую игру с «Атлетико»
«Арсенал» примет «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Во всех пяти матчах лондонцев в этом плей-офф ЛЧ было забито меньше 3 мячей – с «Байером» (1:1, 2:0), «Спортингом» (1:0, 0:0) и «Атлетико» (1:1).
Букмекеры считают, что сегодняшняя игра также будет низовой – на тотал меньше 2,5 голов дают коэффициент 1.90, на тотал больше – 1.92.
Матч состоится 5 мая, начало – в 22:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Кто бы сомневался?
