«Арсенал» выиграл 7 из 8 последних матчей против испанских команд в Лиге чемпионов. 1.60 – обыграют «Атлетико»

«Арсенал» примет «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Лондонский клуб выиграл 7 из 8 последних матчей против испанских команд в ЛЧ, также был одна ничья – с «Атлетико» (1:1) в первой полуфинальной игре в Мадриде.

Букмекеры дают коэффициент 1.60 на победу «Арсенала» в сегодняшней встрече. 2.40 – мадридцы не проиграют в основное время.

Матч состоится 5 мая, начало – в 22:00 мск.