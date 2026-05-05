Промо
0

«Арсенал» – «Атлетико»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы в ответном полуфинале ЛЧ

5 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико». Игра пройдет на «Арсенал Стэдиум» в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

Встреча, состоявшаяся неделю назад в Мадриде, завершилась вничью 1:1. Команды обменялись голами с пенальти. В конце первого тайма забил нападающий английской команды Виктор Дьекереш, а в начале второй половины отличился форвард испанского клуба Хулиан Альварес.

Соперники подходят к матчу в приподнятом настроении. «Арсенал» в выходные разгромил «Фулхэм» (3:0) и после осечки «Ман Сити» в игре с «Эвертоном» (3:3) оторвался от конкурента в борьбе за титул АПЛ.

«Атлетико» в уик-энд победил «Валенсию» (2:0). Мадридцы выступали не самым оптимальным составом, так как Диего Симеоне предоставил отдых ряду футболистов основы.

БЕТСИТИ утраивает депозит до 200 000 рублей всем новым игрокам!

Аналитики БЕТСИТИ считают «Арсенал» фаворитом на выход в финал. На проход лондонцев дают коэффициент 1.31, на успех «Атлетико» по сумме двух матчей предлагают 3.60.

На победу хозяев в основное время ответной встречи можно поставить за 1.60, ничья идет за 4.20, вероятность триумфа гостей оценивается в 6.20.

На три мяча и более в матче дают 1.92, на два гола и менее предлагают 1.90. Взять обмен мячами можно за 1.93, исход «Обе забьют: нет» идет за 1.85.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Арсеналу». На победу лондонцев ушло 77% от всех ставок на исход, 14% пришлось на «Атлетико», 9% отдано на ничью.

БЕТСИТИ
натив
logoСтавки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
4.50 – Талалаев получит карточку в игре с «Локомотивом». Он пропустил 7 матчей сезона РПЛ из-за дисквалификаций
вчера, 16:30
Канада – фаворит хоккейного ЧМ-2026 у букмекеров. Швеция – 2-я у букмекеров, США – 3-и, Финляндия – 4-я
вчера, 15:37
3.30 – Сафонов сыграет на ноль в финале ЛЧ. У него 4 сухих матча в этом розыгрыше турнира
вчера, 13:20
«Арсенал» проиграл лишь в 2 из 24 последних матчей в ЛЧ – оба раза «ПСЖ». 2.33 – парижане снова победят
вчера, 11:55
«Краснодар» выйдет в Суперфинал Фонбет Кубка России, считают букмекеры. «Быки» обыграли «Динамо» в 9 из 11 последних встреч
вчера, 11:01
1.90 – Бруну побьет рекорд по ассистам за сезон АПЛ. У португальца 19 передач, для рекорда нужны 2 голевые в 3 турах
вчера, 10:19
Хвича вошел в топ-5 претендентов на «Золотой мяч» у букмекеров. Кейн – фаворит на награду, Олисе – 2-й, Райс – 3-й
вчера, 09:47
2.05 – «Астон Вилла» выйдет в финал ЛЕ после 0:1 в первом полуфинале с «Ноттингем Форест»
вчера, 09:22
6 сезонов подряд победителем ЛЧ становился клуб, который вышел в финал в среду. «Арсенал» вышел во вторник
6 мая, 21:49
«Арсенал» – фаворит финала ЛЧ с «ПСЖ» по версии Opta. Лондонцы ни разу не выигрывали турнир
6 мая, 21:17
Ко всем новостям
Последние новости
PARI против «Барсы»: бук потерял 120 млн рублей только на двух победах каталонцев. Ответ не заставил себя ждать
вчера, 12:10Друзья сайта
До 60 000 фрибетов за ставки на хоккей в мае
вчера, 10:38Промо
«Бавария» проигрывает «ПСЖ» после первого тайма – 0:1. На камбэк мюнхенцев и выход в финал дают 4.10
6 мая, 19:52
10.50 – Сафонов не пропустит от «Баварии» в Мюнхене. 1.65 – сделает больше сейвов, чем Нойер
6 мая, 18:44
Букмекеры ждут минимум 4 гола в ответном матче «Баварии» и «ПСЖ». На 9+ мячей дают 19.00
6 мая, 18:30
«Команды искренне готовы продолжить рубиться». Прогноз Денисова на матч «Бавария» – «ПСЖ»
6 мая, 18:11Прогноз
Бетторы БЕТСИТИ ставят на «Баварию» в ответном матче с «ПСЖ»
6 мая, 12:22Промо
Игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча между «Спартаком» и ЦСКА
6 мая, 11:20Промо
Кейн забил в 6 матчах Лиги чемпионов подряд. 1.64 – снова забьет «ПСЖ», 4.40 – сделает дубль
6 мая, 10:53
«Все поспешили списать ЦСКА. С огромным трудом «Спартак» просочится дальше». Прогноз Чернявского на финал Пути регионов
6 мая, 09:47
Рекомендуем