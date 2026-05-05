«Арсенал» – «Атлетико»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы в ответном полуфинале ЛЧ

5 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико». Игра пройдет на «Арсенал Стэдиум» в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

Встреча, состоявшаяся неделю назад в Мадриде, завершилась вничью 1:1. Команды обменялись голами с пенальти. В конце первого тайма забил нападающий английской команды Виктор Дьекереш, а в начале второй половины отличился форвард испанского клуба Хулиан Альварес.

Соперники подходят к матчу в приподнятом настроении. «Арсенал» в выходные разгромил «Фулхэм» (3:0) и после осечки «Ман Сити» в игре с «Эвертоном» (3:3) оторвался от конкурента в борьбе за титул АПЛ.

«Атлетико» в уик-энд победил «Валенсию» (2:0). Мадридцы выступали не самым оптимальным составом, так как Диего Симеоне предоставил отдых ряду футболистов основы.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Арсенал» фаворитом на выход в финал. На проход лондонцев дают коэффициент 1.31 , на успех «Атлетико» по сумме двух матчей предлагают 3.60.

На победу хозяев в основное время ответной встречи можно поставить за 1.60 , ничья идет за 4.20 , вероятность триумфа гостей оценивается в 6.20.

На три мяча и более в матче дают 1.92 , на два гола и менее предлагают 1.90. Взять обмен мячами можно за 1.93 , исход «Обе забьют: нет» идет за 1.85.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Арсеналу». На победу лондонцев ушло 77% от всех ставок на исход, 14% пришлось на «Атлетико», 9% отдано на ничью.