«Хартс» стал фаворитом шотландской лиги у букмекеров после победы над «Рейнджерс». 1.75 – впервые за 40 лет чемпионом Шотландии станет клуб не из Глазго
Клуб из Эдинбурга после победы над «Рейнджерс» (2:1) возглавил турнирную таблицу шотландской лиги. За 3 тура до конца чемпионата «Хартс» опережает идущий вторым «Селтик» на 3 очка. В заключительном туре команды сыграют между собой.
Букмекеры дают коэффициент 1.70 на то, что чемпионом станет «Хартс». 2.30 – титул заберет «Селтик».
Последние 40 лет чемпионом Шотландии становился либо «Селтик», либо «Рейнджерс». В сезоне-1984/85 титул забрал «Абердин» Алекса Фергюсона.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
помню была новость, после провала на старте Рейнджерс, что какой-то крупный британский бук, сразу же рассчитал ставки клиентов на победу Селтика в лиге, как победные )))
