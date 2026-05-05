«Хартс» стал фаворитом шотландской лиги у букмекеров после победы над «Рейнджерс». 1.75 – впервые за 40 лет чемпионом Шотландии станет клуб не из Глазго

«Хартс» стал фаворитом чемпионата Шотландии у букмекеров.

Клуб из Эдинбурга после победы над «Рейнджерс» (2:1) возглавил турнирную таблицу шотландской лиги. За 3 тура до конца чемпионата «Хартс» опережает идущий вторым «Селтик» на 3 очка. В заключительном туре команды сыграют между собой.

Букмекеры дают коэффициент 1.70 на то, что чемпионом станет «Хартс». 2.30 – титул заберет «Селтик».

Последние 40 лет чемпионом Шотландии становился либо «Селтик», либо «Рейнджерс». В сезоне-1984/85 титул забрал «Абердин» Алекса Фергюсона.