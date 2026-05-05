2,5 миллиона рублей выиграл клиент OLIMPBET на ничьей между «Авангардом» и «Локомотивом» в плей-офф КХЛ

4 мая в Омске на стадионе Джи-Драйв-Арена завершился шестой матч серии 1/2 финала Кубок Гагарина 2026, в котором Авангард принимал Локомотив. Встреча прошла в напряжённой борьбе и завершилась сумасшедшей победой гостей во втором овертайме со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал равным – 3-3.

Хозяева активно начали матч и открыли счёт на 11-й минуте – отличился нападающий Василий Пономарёв. Во втором периоде, на 41-й минуте, защитник Максим Лажуа удвоил преимущество омской команды. Однако концовка основного времени осталась за гостями: на последней минуте нападающий Максим Шалунов сократил отставание, а уже спустя 22 секунды оформил дубль и перевёл игру в овертайм.

Первый дополнительный период не выявил победителя, а во втором овертайме решающую шайбу забросил защитник ярославцев Рушан Рафиков, принеся своей команде победу.

Один из клиентов OLIMPBET перед матчем сделал ставку на ничейный исход в основное время в размере 621 500 рублей с коэффициентом 4.05. Прогноз оказался точным, а итоговый выигрыш составил 2 517 075 рублей.

