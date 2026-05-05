Россиянки не дойдут до 1/2 финала на тысячнике в Риме, считают букмекеры. Соболенко – фаворит турнира, Швентек – 2-я
Букмекеры поделились ожиданиями от турнира WTA 1000 в Риме.
Главным фаворитом тысячника у букмекеров котируется Арина Соболенко – на ее титул дают коэффициент 3.50. Второй идет Ига Швентек (5.00), топ-3 замыкает Елена Рыбакина (7.00).
На титул россиянки Мирры Андреевой предлагают 9.00 – она котируется четвертой в списке фаворитов.
Букмекеры считают, что российские теннисистки не дойдут до полуфинала – на это дают коэффициент 1.62 (57%). На выход любой россиянки в финал можно поставить за 4.40 (21%), на победу в турнире – за 8.00 (12%).
Опубликовал: Кирилл Михайлов
