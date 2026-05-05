Россиянин поставил 8 млн рублей на победу «Арсенала» над «Атлетико»
Клиент БК PARI сделал крупную ставку на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико».
Россиянин поставил 8 миллионов рублей на победу лондонского клуба в основное время по коэффициенту 1.60. В случае успеха чистый выигрыш составит 4,8 млн рублей.
Первая игра в Мадриде завершилась вничью – 1:1.
Матч пройдет 5 мая, начало – в 22:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
9 комментариев
Сочувствую Арсеналу