«Локомотив» и «Авангард» проведут 7-й матч в третьем плей-офф подряд. Ярославцы победили в двух предыдущих
«Локомотив» и «Авангард» встретятся в 7-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Команды проведут седьмой матч в третьем плей-офф подряд. В 2024-м и 2025-м ярославцы обыграли омичей со счетом 4-3 в сериях 1/4 финала.
Букмекеры считают «Локомотив» небольшим фаворитом завтрашней встречи за 1.72. На выход «Авангарда» в финал дают коэффициент 2.12.
Матч пройдет 6 мая, начало – в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Хоккейный бог если он есть то он даст выиграть авангарду
Бог есть, он им всё дал вчера, но они не захотели взять, что очень печально.
А вчера что было??? Какой ещё нужен Бог! Не достойны!!!
Нет ни хоккейного бога, нет ничего, кроме умения играть в непростые моменты. Ошибки и не решительность в действиях, не способность соблюдать концентрацию до конца, вот и всё.Остальное от лукавого
