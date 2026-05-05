«Локомотив» и «Авангард» проведут 7-й матч в третьем плей-офф подряд. Ярославцы победили в двух предыдущих

«Локомотив» и «Авангард» встретятся в 7-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Команды проведут седьмой матч в третьем плей-офф подряд. В 2024-м и 2025-м ярославцы обыграли омичей со счетом 4-3 в сериях 1/4 финала.

Букмекеры считают «Локомотив» небольшим фаворитом завтрашней встречи за 1.72. На выход «Авангарда» в финал дают коэффициент 2.12.

Матч пройдет 6 мая, начало – в 19:30 мск.